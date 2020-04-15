Китай восстанавливается после коронавируса: продажи iPhone за месяц взлетели на 416%

Общий объем продаж смартфонов на этом рынке вырос на 241%.

Продажи смартфонов Apple iPhone в Китае в марте этого года выросли на 416% по сравнению с февралем и составили примерно 2,5 миллиона единиц.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая подтвердило, в марте общий объем продаж смартфонов на этом рынке вырос на 241% и составил 21,8 миллиона единиц. Хотя, если сравнивать с мартом прошлого года, то продажи оказались на 23% ниже.

Однако результат все равно очень хороший на фоне пандемии коронавируса. Он показывает, что главный рынок смартфонов быстро восстанавливается, пишет ixbt.com.

В марте в Китае было продано 6,2 миллиона смартфонов с поддержкой 5G, что на 161% больше, чем в феврале. 5G-смартфоны составили 27% от всех поставок смартфонов. В марте на Android-телефоны приходилось 88% китайского рынка смартфонов по сравнению с 92% в феврале.

Аналитики утверждают, что цепочка поставок Apple «нормализовалась», ожидается, что новый iPhone SE будет представлен в самое ближайшее время.