Украинцы стали чаще звонить во время карантина - мобильные операторы

По оценкам компаний, в период карантина голосовой трафик вырос на 10-30%.

Крупнейшие украинские мобильные операторы "Киевстар", "ВФ Украина", работающий под брендом Vodafone, и lifecell фиксируют рост голосового трафика во время карантина на уровне 10-30% по сравнению с периодом до карантина.

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Об этом УНИАН сообщили представители вышеуказанных компаний.

В частности, в "Киевстаре" отметили, что объемы использования голосового трафика увеличились на 17%.

"Объемы использования голосового трафика увеличились на 17%", - сообщила пресс-служба компании.

В компании "Vodafone Украина" отметили, что рост голосового трафика после введения карантина был особенно высоким на Западной Украине и в Киеве.

"Голос растет. Заметная динамика (20-30%) наблюдалась в западных областях Украины с 16 марта накануне закрытия границы. Настоящий всплеск голосового трафика с началом карантина видим в Киеве - здесь разговаривать стали почти вдвое", - сообщил УНИАН директор по маркетингу компании Андрей Отрощенко.

По его мнению, одной из причин такого роста является переход бизнеса на дистанционный режим работы.

"Это можно объяснить переходом бизнеса на дистанционный режим: встречи заменяются звонками. Кроме того, в критических условиях важно оставаться на связи, больше разговаривать с близкими", - сказал он.

В компании lifecell отметили, что с начала карантина голосовой трафик в их сети вырос, но незначительно.

"С начала карантина голосовой трафик в сети lifcell вырос в среднем на 12% по сравнению с обычным периодом", - сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в связи с карантином обязал крупнейших мобильных операторов "Киевстар", "ВФ Украина", работающий под брендом Vodafone, и lifecell не повышать стоимость тарифных планов, не закрывать социальные, дешевые и минимальные тарифные планы, автоматически не переводить абонентов на более дорогой тарифный план и не ухудшать качество предоставления услуг.

12 марта компании заявили о готовности к росту нагрузки на мобильный интернет из-за карантина.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

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