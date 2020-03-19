Vodafone предлагает свои технологии для удаленного управления бизнесом

Во время карантина Vodafone рекомендует своим клиентам использовать сервисы для обеспечения удаленной командной работы между сотрудниками компании, а также удаленного контроля над бизнесом. В частности, клиенты могут вынести свои уже существующие в компании решения в облако и получить к ним доступ, заказать готовые наборы инструментов «все в одном» (email, обмен сообщениями, файлами, видеоконференции, хранение и совместное редактирование данных), настроить удаленный доступ к своему бизнесу, используя «интернет вещей».

Office 365 от Vodafone – полный набор инструментов для бизнеса, включающий в себя электронную почту бизнес-класса, сервисы аудио и видеоконференцсвязи, 1 ТБ облачного хранилища данных и новую версию пакета Microsoft Office. Все это доступно не только на компьютерах, но и на смартфонах. А благодаря технологии 4G от Vodafone сотрудники не ощутят изменений в скорости коммуникаций, переключившись с работы в офисе на удаленный режим, в любом месте, даже там, где нет фиксированного доступа к интернету.

Infrastrucure as a Service (IaaS) – это услуга по предоставлению в пользование компьютерных виртуальных вычислительных ресурсов vCPU, vRAM, vHDD на базе оборудования, расположенного в дата-центре Vodafone. Владельцы бизнеса могут вынести всю информационную часть своего бизнеса в облако, сделав ее доступной для всех сотрудников и максимально ее обезопасив. Среди возможностей IaaS:

• аренда виртуальных вычислительных ресурсов vCPU, vRAM, vHDD;

• канал связи со скоростью от 100 Мб/с до 1 Гб/с;

• выделенный IP-адрес;

• тестирование до 30 дней;

• техническая поддержка 24/7.

Vodafone IoT Monitor – возможность из единого кабинета управлять IoT SIM-картами (использующимися в различных сенсорах, датчиках, счетчиках, установленных, например, на предприятии). Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать нотификации о различных событиях, например, в случае потери картой связи, приближения к лимиту трафика или блокировке карты, если ее несанкционированно извлекли из устройства. Пользователям также предоставляется возможность подключать к услуге клиентские приложения.

Mobile ID – услуга «цифровой подписи», которая фактически может заменить связку логин-пароль в электронных системах, в особенности это полезно при работе с государственными платформами. В частности, Mobile ID позволяет значительно упростить и ускорить процессы взаимодействия с ГФС, обеспечив функцию электронной идентификации личности и услугу квалифицированной электронной подписи (КЭП).

ReporTax – чатбот, который умеет интегрироваться с Vodafone Mobile ID. Его основная функция – рассчитывать и уплачивать налоги, а также подавать отчеты в госорганы. Бот умеет напоминать даты оплат и даже консультировать по сложным вопросам с налогами. Чтобы вести бухгалтерию с помощью бота, нужно пройти процедуру регистрации, передать ему идентификационные данные, и загрузить электронную подпись (Mobile ID). Дальше уже в автоматическом режиме бот будет задавать вопросы и на основе полученных данных совершать платежи и оформлять документы. Сейчас интеграция Mobile ID и ReporTax завершена и стартовал этап пользовательского тестирования. До конца марта все желающие могут присоединиться к тестовой группе. Для этого достаточно иметь Mobile ID от Vodafone и заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/wTPBis7EmK9Jt3X78.

Бизнес-рассылки – возможность оперативно информировать клиентов и/или сотрудников о важных событиях компании с помощью таргетированных рассылок. Таргетинг можно делать по определенным признакам, таким как возраст, пол, уровень дохода, интересы и другие, и отправлять сообщения с предложениями, индивидуально подобранными под каждого человека. С помощью рассылок в связке с сервисом Vodafone Analytics можно также находить новых потенциальных клиентов, похожих на существующих.