"Новая почта" закрывает свои отделения в ТРЦ на карантин (список)

Все другие отделения работают в штатном режиме.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки посылок "Новая почта" временно закрывает свои отделения в торгово-развлекательных центрах в связи с введением местными властями карантинных мероприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, "Новая почта" временно закрывает четыре отделения в Киеве (№322, №138, №261, №164) в Одессе – четыре (отделения №84, №93, №77, №42), в Одесской области – два (№5 в Черноморске, №3 в Белгород-Днестровском), во Львове – два (№77, №78), в Черкассах – два (№22, №14), в Херсоне – одно (№19), в Виннице – четыре (№35, №25, №22, №36), в Луцке – 2 (№6 и №23).

Согласно сообщению, "Новая почта" перенаправляет посылки в другие отделения.

В компании заверили, что все другие отделения и курьерская доставка сейчас работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, почтовые отделения крупнейшей украинской компании экспресс-доставки посылок "Новая почта" в Радомышле Житомирской области, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом с летальным исходом, работают в обычном режиме.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.