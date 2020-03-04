Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (характеристики)

Обе новинки получили характерный X-образный дизайн с чёткими геометрическими изгибами и канавками на задней панели.

Компания Xiaomi представила два новых игровых смартфона в рамках игровой серии Black Shark: обычную модель Black Shark 3 и улучшенную версию Black Shark 3 Pro.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Обе новинки получили характерный X-образный дизайн с чёткими геометрическими изгибами и канавками на задней панели. Устройства 2020 года отличаются переработанным треугольным блоком камер. Также на задней панели можно видеть логотипы Tencent Games и 5G. Это говорит о сотрудничестве с Tencent Games в сфере оптимизации геймплея (поддерживается Tencent SolarCore Gaming Acceleration Engine) и поддержке нового стандарта связи", - говорится в сообщении.

Смартфон Black Shark 3 оснащён 6,67дюймовым AMOLED дисплеем, который впервые в отрасли поддерживает частоту опроса сенсора 270 Гц. Время отклика на прикосновение составляет 24 мс, а на прикосновения несколькими пальцами – 28 мс. Частота обновления изображения составляет 90 Гц. Модель Black Shark 3 Pro и вовсе может похвастаться наличием 7,1-дюймовой AMOLED панели с разрешением Quad HD+ 3120×1440 точек. Дополнительными отличиями версии Pro является наличие двух физических кнопок длиной 21 мм на правой грани корпуса и дополнительного горизонтального привода тактильной обратной связи, призванного повысить реалистичность геймплея.

Обе модели несут на борту процессор Snapdragon 865, который дополнен оперативной памятью LPDDR5 объёмом до 12 ГБ и встроенной флэш-памятью UFS 3.0 ёмкостью до 256 ГБ. Новинки оснащены жидкостной системой охлаждения Sandwich Cooling. Она подразумевает использование двух батарейных блоков, между которыми расположена материнская плата длиной 116 мм. Наиболее горячие компоненты, такие как процессор и 5G, разнесены на плате как можно дальше друг от друга. Расстояние между ними на материнской плате составляет 39 мм. На каждой стороне платы размещены 100-миллимтеровые блоки (с графитовым покрытием) жидкостной системы охлаждения, формируя своеобразный сэндвич, что и дало название системе охлаждения. Чтобы ещё больше повысить эффективность теплоотвода, смартфоны комплектуются внешним вентилятором.

Как говорилось выше, устройства содержат тройные модули камер. Главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора. Также в наличии имеются 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов и 5-мегапиксельный сенсор анализа глубины снимаемой сцены.

Модель Black Shark 3 содержит батарею ёмкостью 4720 мА-ч, а версия Pro – ёмкостью 5000 мА-ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка с передачей 65 Вт энергии и обе модели можно зарядить на 100% всего за 38 минут. На корпусе можно найти 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Поддерживается связь 5G и Wi-Fi 6, и предусмотрен специальный комбинированный режим использования обоих соединений для увеличения пропускной способности. Наконец, упоминается возможность использования голосовых команд в играх, например, если в игре Arena of Valor сказать слово «grenade», то игровой персонаж бросит гранату. Однако перечень игр с такими возможностями не очень широкий.

Смартфон Black Shark 3 поступит в продажу с 6 марта в следующих конфигурациях:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ накопитель – $502;

12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ накопитель – $545;

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ накопитель – $573.

Версию Black Shark 3 Pro можно будет купить в Китае с 17 марта. Пользователям будут доступны следующие конфигурации:

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ накопитель – $674;

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ накопитель – $717.

Следует отметить, что в прошлом году модель Black Shark 2 Pro в конфигурации 12 ГБ ОЗУ + накопитель ёмкостью 128 ГБ предлагалась по более доступной цене $430.