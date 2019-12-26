Huawei обвиняют в получении $75 миллиардов от правительства Китая: компания все отрицает

Если верить The Wall Street Journal, за 25 лет правительство КНР в том или ином виде выделило Huawei 75 миллиардов долларов финансовой поддержки.

Компания Huawei на сегодняшний день даже под давлением санкций США твёрдо занимает вторую позицию на рынке смартфонов, демонстрируя огромные темпы роста продаж.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

Нельзя сказать, что компания в своё время начинала с нуля. Во-первых, в своё время Huawei выпускала смартфоны для сотовых операторов, во-вторых, телекоммуникационный бизнес компании был силён уже в те времена.

Однако рост Huawei всё равно впечатляет. И, если верить ресурсу The Wall Street Journal, не в последнюю очередь компания обязана этим правительству Китая.

Источник утверждает, что за 25 лет правительство КНР в том или ином виде выделило Huawei 75 миллиардов долларов финансовой поддержки. Стоит отметить, что речь идёт далеко не только о прямом финансировании. Эта сумма состоит из налоговых льгот, доступных ресурсов, скидок на землю, грантов, кредитов и так далее. В частности, более половины указанной суммы - 46 миллиардов долларов - Huawei получила в виде кредитных линий и займов.

На фоне уверенности США в том, что Huawei работает в том числе в пользу китайского правительства, эта информация может быть тем самым дополнительным маслом в огонь. Однако, если разделить 75 миллиардов на 25 лет (хотя это и не особо корректно), получится лишь 3 миллиарда долларов в год, причём не в виде прямых инвестиций, а в виде различной финансовой поддержки. И это не выглядит чем-то необычным.

При этом Huawei уже отреагировала на статью источника, заявив, что она основана на ложной информации. При этом Huawei отметила, что каждая китайская компания имеет право на государственные субсидии, и за последние 10 лет Huawei получила таких субсидий лишь в размере 0,3% от суммарного дохода.