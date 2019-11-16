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Sony рассказала, когда смартфоны Xperia обновятся до Android 10 (видео)

15:50, 16 ноября 2019
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Sony рассекретила планы по выпуску Android 10 для смартфонов Xperia / фото Sony

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Всего пока речь идёт о восьми моделях, для которых запланирован выпуск соответствующего апдейта. В первую очередь обновятся флагманский смартфон Xperia 1 и вышедший недавно Xperia 5. Для них обновление прошивки с Android 10 станет доступно уже в декабре, пишет ixbt.com.

Кроме того, обновить смартфоны смогут владельцы Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium и XZ3. Но для них обновления начнут выходить только в начале 2020 года и позднее. 

фото Sony

Также производитель отметил, что программное обеспечение будет распространяться поэтапно. Точные сроки доступности могут отличаться, в зависимости от региона и/или оператора. 

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Теги: #смартфон#Sony