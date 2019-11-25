Какое будущее ждет технологию 5G: прогнозы и цифры на ближайшие годы

К концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика.

Количество 5G-абонентов через 5 лет достигнет 2,6 млрд, сообщает в пресс-релизе компания Ericsson. Так, к концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика.

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При этом среднемесячное потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона к 2025 году вырастет до 24 ГБ с нынешних 7,2 ГБ, прогнозируют в компании, передает liga.net.

Будущий рост связан с появлением новых услуг, в числе которых – возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. Сообщается, что 7,2 ГБ в месяц – это 21 минута HD видео (1280 x 720) в день. В то время как 24 ГБ в месяц – это 30 минут HD видео и 6 минут контента в VR ежедневно.

В 2019 году были запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. Всего о намерении запустить 5G сообщали около половины операторов в мире. В октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений.

Ожидается, что по итогам 2019 года в сетях 5G будет 13 млн подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится – будут сформированы условия для массового внедрения технологий 5G, сообщает Ericsson.

Несмотря на развитие сетей 5G, в ближайшие шесть лет доминирующей технологией мобильной связи будет оставаться LTE (стандарт беспроводной связи передачи данных - ред.). В 2022 году ожидается 5,4 млрд мировых подключений к сетям LTE, а затем в связи с миграцией абонентов в сети 5G число подключений к LTE будет сокращаться и в 2025 году уменьшиться до 4,8 млрд.

Также компания прогнозирует более медленное сокращение числа подключений к сетям 2G (GSM/EDGE-only). Это связано с интересом к этой технологи в странах Ближнего Востока и Африки – устройства 2G имеют увеличенный цикл жизни, а смартфоны стоят относительно дорого.

В Ericsson отмечают, что абонентов сотовой связи меньше, чем подключений к мобильным сетям. В настоящее время в мире 5,9 млрд абонентов сотовой связи и 8 млрд подключений. Поэтому мировой уровень проникновения мобильной связи составляет 104%.

Согласно прогнозу компании, к концу 2025 года в мире будет 8,9 млрд подключений к мобильным сетям, из них 90% придется на сети мобильного широкополосного доступа (МШПД).

Напомним, в Китае начался массовый переход на 5G.