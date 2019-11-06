Азербайджанская Bakcell покупает Vodafone Ukraine: стали известны условия сделки

Люксембургская «дочка» МТС Allegretto Holding Sarl в течение трех лет должна воздерживаться от конкуренции с «Vodafone Украина» на территории Украины.

Группа продавца в сделке по покупке азербайджанским телеком-оператором Bakcell нидерландской компании Preludium B.V., владеющей одним из крупнейших украинских операторов мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина»), прекратит отношения контроля над Preludium B.V.

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Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В решении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства, сказано, что участники сделки уже договорились об обязательствах люксембургской дочерней компании МТС Allegretto Holding Sarl в течение трех лет воздерживаться от конкуренции с «Vodafone Украина» на территории Украины.

Кроме того, компания «Мобильные ТелеСистемы» обязуется не переманивать сотрудников (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и поставщиков компании «Vodafone Украина».

Согласно документу, в настоящее время телеком-оператор Bakcell не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины, а контролирует его физлицо, являющееся гражданином Азербайджана, и субъекты хозяйствования, которые выступают нерезидентами Украины и образуют группу Bakcell.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение азербайджанскому оператору Bakcell купить «Vodafone Украина».

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» - один из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

МТС («Мобильные ТелеСистемы») — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС».

«Vodafonе Украина» входит в состав группы МТС через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V. Мажоритарным акционером МТС является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Bakcell — оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.

Bakcell имеет соглашения по голосовому роумингу с 211 операторами в 120 странах мира.