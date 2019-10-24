Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору купить «Vodafone Украина»

В случае покупки сделка позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом «Vodafone».

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение азербайджанскому оператору Bakcell купить «Vodafone Украина», сообщает пресс-служба АМКУ.

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«Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «BAKCELL» (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды), обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - сказано в сообщении.

В случае покупки сделка позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом «Vodafone».

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет Украины подтвердил вероятность покупки азербайджанским оператором Bakcell оператора мобильной связи Vodafone. В результате сделки Bakcell может получить контроль над управлением частным акционерным обществом «ВФ Украина» - одним из ведущих украинских операторов мобильной связи, работающим под брендом «Vodafone».

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Bakcell — оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.

Bakcell имеет соглашения по голосовому роумингу с 211 операторами в 120 странах мира.