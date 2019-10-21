Появились подробности о следующем iPhone: смартфон будет оснащен модемом 5G

Новинка будет доступна в двух довольно сильно разных по габаритам версиях.

Сетевой инсайдер Бен Гескин, который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры грядущих мобильных устройств, выложил новые рендеры следующего смартфона iPhone.

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Предположительно, он должен выйти под названием iPhone 12, однако Apple часто меняет схемы наименования своих смартфонов, так что пока что смартфон называют условно iPhone 2020.

Как пишет ixbt.com, новинка будет доступна в двух довольно сильно разных по габаритам версиях. Диагональ дисплеев смартфонов составит 5,4 и 6,7 дюйма, при этом обе модели лишатся традиционной для последних смартфонов iPhone челки, в которой последние три года размещали систему фронтальных камер и вырез громкоговорителя.

Еще одной фирменной дизайнерской особенностью iPhone 12 станет металлическая рамка по всему периметру, которая будет отдавать дань почтения классической модели iPhone 4.

Кроме того, новый iPhone будет оснащен модемом для работы в сетях пятого поколениях.