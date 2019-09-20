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У магазинов Apple традиционные очереди: начались продажи нового поколения iPhone (фото)

10:53, 20 сентября 2019
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Иллюстрация REUTERS

Компания Apple начала розничные продажи нового поколения смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, представленных на специальном мероприятии в Купертино 10 сентября.

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С сегодняшнего дня, 20 сентября, их можно найти в магазинах Apple и авторизованных розничных партнеров более чем в 30 странах.

Новинки уже начали прибывать первым оформившим предварительные заказы покупателям. Напомним, предзаказы были открыты в прошлую пятницу, 13 сентября, также в более чем 30 странах. По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, на этапе предзаказов спрос на новые iPhone оказался очень высоким, при этом почти половина заказов (45%) пришлась на самую доступную модель iPhone 11. Наибольшей популярностью новинки пользуются на территории США, пишет itc.ua.

Иллюстрация REUTERS

По традиции накануне начала продаж поклонники продукции компании Apple по всему миру выстроились в очереди, чтобы в числе первых приобрести новинки купертиновской компании. В соцсетях можно найти множество фотографий с очередями возле магазинов Apple по всему миру.

Продажи начинаются в разное время с учетом часовых поясов. До конца сегодняшнего дня iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появятся в магазинах всех стран первой волны. К сожалению, Украина в эти тридцать с лишним стран не входит.

Три главные вещи, которыми новые iPhone 11 отличаются от прошлогодних моделей: новая SoC Apple A13 Bionic (при сниженном энергопотреблении она примерно на 20% быстрее предшественницы), улучшенные камеры (сдвоенная в iPhone 11 и тройная в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max) и аккумуляторы повышенной емкости, обеспечивающие новинкам заметно более продолжительное время работы без подзарядки.

В случае iPhone 11 на выбор доступны шесть цветов корпуса: белый, черный, желтый, красный (Product Red), светло-фиолетовый и мятный. Старшие модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются в новом зеленом цвете (Midnight Green), а также белом, темно-сером и золотом.

В США цена iPhone 11 стартует с отметки $699 ($50 дешевле стартовой цены iPhone Xr), цены на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max начинаются с отметки $999 и $1099.

Что касается сроков появления новыхi Phone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в Украине, точных дат пока нет, но учитывая опыт прошлого года, можно ожидать, что новинки поступят в украинскую розницу в конце октября или начале ноября. Ориентировочные украинские цены уже известны.

iPhone 11: от 23 999 гривень

iPhone 11 Pro: от 34 999 гривень

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривень

Остается добавить, что одновременно с новыми iPhone 11 начались продажи новых умных часов Apple Watch 5. Новая модель часов отличается экраном, который включен всегда, и при этом держится все те же 18 часов на одном заряде.

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Теги: #iPhone#компания Apple