Украинская телеком-сфера заработала 32 миллиарда - больше всего денег принесла мобильная связь

62,3%, или 19,9 млрд грн, приходится на услуги мобильной связи.

Украинская телеком-сфера за первые шесть месяцев 2019 года заработала 32 млрд грн, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Читайте такжеДепутаты упростили лицензирование для операторов телекоммуникаций

«За первое полугодие 2019 года украинская телеком-отрасль заработала 32 миллиарда 31 миллион 900 тысяч гривен», - сказано в сообщении.

В частности, согласно отчету, 62,3%, или 19,9 млрд грн, приходится на услуги мобильной связи.

Помимо этого, 17,4%, или 5,57 млрд грн дохода, получили телеком-компании, предоставляющие услуги фиксированного доступа к интернету.

Доходы от предоставления фиксированного широкополосного доступа к интернету составили 5,57 млрд грн, а мобильные операторы получили соответственно 56,5% дохода от предоставления доступа к интернету.

Также 7,4% от общей суммы, или 2,37 млрд грн, составили доходы от предоставления услуг фиксированной телефонной связи. Еще 12,9% доходов телеком-отрасли, или 4,14 млрд грн, приходится на другие телеком- услуги: пользование каналами, кабельной канализацией электросвязи, сопутствующие услуги и др.

В структуре доходов от предоставления услуг фиксированного доступа к интернету 95,3%, или 5,315 млрд грн, приходится на предоставление услуг потребителям, а 4,7%, или 259,6 млн, – операторам и провайдерам.

Кроме того, в НКРСИ сообщили, что всего в Украине насчитывается 7,06 млн точек фиксированного доступа к сети Интернет, из которых 72,2%, или около 5,1 млн точек, работают на скорости 10 Мбит/с и выше.

На статью «Другое» приходится 12,9% всех доходов телеком-отрасли, из которых 27,1%, или 1,121 млрд грн, составляют доходы от предоставления услуг трансляции, в том числе телевидения и радиовещания; 23%, или 951 млн грн, - доходы от предоставления «других услуг для осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций»; 21,1%, или 874,4 млн грн, – доходы от предоставления услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей; 13,7% (565,2 млн грн) – доходы от предоставления в пользование каналов связи и/или передачи данных; 13,6%, или 564,7 млн грн, – доходы от предоставления сопутствующих услуг; 1,5%, или 63,7 млн грн, – доходы от предоставления в пользование кабельной канализации электросвязи.

«Данные обнародованы по результатам отчетности операторов, провайдеров телекоммуникаций, поданной в НКРСИ, без учета НДС. Показатели приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», - сообщила пресс-служба.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в телеком-сфере.