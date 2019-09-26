Только через суд: европейский интернет-регистратор объяснил, почему сайты боевиков "ЛДНР" спокойно работают вне санкций

На вопрос, что будет, если Украина пойдет в голландский суд и скажет, что RIPE NCC распределяет адреса для «ДНР», управляющий директор RIPE NCC ответил: «Пожалуйста, сделайте это!»

Интернет-ресурсы боевиков "ЛДНР", которые спокойно работают вне санкций, можно отключить только через суд.

Об этом в интервью Liga.net сказал Акель Паулик - управляющий директор RIPE NCC (организация с офисом в Амстердаме, работающая по голландскому праву), которая выдает идентификаторы для создания провайдера или веб-сайта, который будет подключен к глобальной сети интернет.

Паулик пообещал, если RIPE NCC узнает, что провайдеры «ДНР», укравшие сети у украинских операторов, находятся в числе провайдеров, получивших IP-адреса у голландской организации, то их «почистят».

«Если у нас будет информация, что отдельные лица или компании в списке, с которым мы не должны иметь дела (а такой список есть в ЕС), мы почистим своих членов, если мы в нем их увидим», - заявил Паулик.

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На вопрос, что будет, если Украина пойдет в голландский суд и скажет, что RIPE NCC распределяет адреса для «ДНР», Паулик ответил: «Пожалуйста, сделайте это!».

«Я не знаю (или Украина выиграет процесс – УНИАН). Я не адвокат. Но это то же самое, что я какое-то время назад говорил послу: пожалуйста, помогите нам с этим. Для нас это сложная проблема. Мы ее не можем решить. Это вопрос страны - то есть чья-то работа. Но нам тут нужна помощь. И если будет судебное решение, тогда это работает», - заверил Паулик.

Как говорится в статье издания, чтобы создать провайдера или веб-сайт, который будет подключен к глобальной сети интернет, нужно получить несколько идентификаторов - IP-адрес и номер автономной системы (ASN). В Европе, России и на Ближнем Востоке эти идентификаторы выдает специальный регистратор - RIPE NCC. Это организация с офисом в Амстердаме, работающая по голландскому праву.

В конце прошлого года с ее участием разгорелся громкий скандал. Крупнейшая украинская ассоциация интернет-провайдеров ИнАУ отправила письмо в Нидерланды и призвала прекратить выдавать идентификаторы подсанкционным структурам. Как оказалось, уникальные идентификаторы в интернете от голландцев получали структуры из террористической организации "ДНР".

В ИнАУ считают, что идентификаторы могут быть использованы для поддержки незаконных вооруженных формирований "ДНР", цензуры при доступе к интернету, а также для использования технологии отслеживания и мониторинга, пыток и убийств украинских гражданских лиц и сотрудников полиции. Террористы до сих пор платят голландскому регистратору членские взносы и являются полноценным членом интернет-сообщества.

Однако ассоциация получила отказ. В RIPE посчитали, что нет оснований прекращать обслуживать «ДНР».