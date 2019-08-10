Нацсовет по телерадиовещанию не позволит открыть в Украине филиал «Эхо Москвы»
09:46, 10 августа 2019Связь
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Ранее главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в Киеве может появиться бюро радиостанции.
В Украине не будет филиала «Эхо Москвы» / фото vedomosti.ru
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине бюро российской радиостанции «Эхо Москвы».
Об этом заявил член национального совета Сергей Костинский в Facebook.
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«Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции – ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» в Украине. Двери Нацсовета для него и его «дорогих друзей» точно будут закрыты», – отметил он.
Как сообщалось ранее, главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в Киеве может появиться бюро радиостанции.
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