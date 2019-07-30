Google Pixel 4 получит аналог Face ID (видео)
08:52, 30 июля 2019Связь
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Помимо этого, новинка получит возможность управления жестами, не касаясь к экрану телефона.
Компания Google представила тизер четвертого поколения своих смартфонов Pixel.
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале компании. В нем раскрыты некоторые новые возможности смартфона.
Так, Google Pixel 4 получит разблокировку по лицу - аналог Face ID от Apple. В предыдущих моделях эта функция отсутствовала. Судя по опубликованной схеме телефона, за разблокировку по лицу будет отвечать отдельный сенсор, и даже не один.
Помимо этого, новинка получит возможность управления жестами, не касаясь к экрану телефона.
Презентация новых смартфонов Pixel состоится осенью.
Как сообщал УНИАН, весной Google представила более доступные смартфоны Pixel 3a и 3a XL.
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