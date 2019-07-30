Google Pixel 4 получит аналог Face ID (видео)

Помимо этого, новинка получит возможность управления жестами, не касаясь к экрану телефона.

Компания Google представила тизер четвертого поколения своих смартфонов Pixel.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале компании. В нем раскрыты некоторые новые возможности смартфона.

Так, Google Pixel 4 получит разблокировку по лицу - аналог Face ID от Apple. В предыдущих моделях эта функция отсутствовала. Судя по опубликованной схеме телефона, за разблокировку по лицу будет отвечать отдельный сенсор, и даже не один.

Помимо этого, новинка получит возможность управления жестами, не касаясь к экрану телефона.

Презентация новых смартфонов Pixel состоится осенью.

Как сообщал УНИАН, весной Google представила более доступные смартфоны Pixel 3a и 3a XL.