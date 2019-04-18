Бюджетный флагман Xiaomi выходит в Украине: цены и характеристики

Более доступный вариант Mi 9 SE (6/64 ГБ) оценили в 9 999 грн.

После европейского дебюта в Нидерландах в минувший понедельник лобальная версия бюджетного флагмана Xiaomi Mi 9 SE добрался и до Украины.

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В данный момент смартфон доступен для предварительного заказа, открытые продажи должны стартовать через три недели, 8 мая, пишет itc.ua.

В украинской рознице смартфон Xiaomi Mi 9 SE представлен в двух цветовых вариантах: черный и градиентный синий. Цена за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 9 999 грн, версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит ровно на 1 000 грн дороже (10 999 грн).

Напомним, что в Европе Xiaomi Mi 9 SE в версии 6/128 ГБ оценивается в эквивалент 12 000 грн. Хотя не исключено, что эти цены будут действовать только на этапе предзаказов, а с фактическим началом продаж они вырастут.

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE, являющийся упрощенной, более компактной и более доступной версией флагманской модели Xiaomi Mi 9, предлагает SoC Snapdragon 712, экран диагональю 5,97 дюйма со встроенным дактилоскопическим датчиком, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру на модулях разрешением 48, 13 и 8 Мп, а также аккумулятор емкостью 3070 мА•ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Также смартфон получил модуль NFC для бесконтактных платежей.