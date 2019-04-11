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Samsung представила для международного рынка смартфон Galaxy A70 (видео)

01:12, 11 апреля 2019
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Об этом сообщает Top Tech News. Galaxy A70 поступит в продажу 26 апреля. Его цена составит примерно 470 долларов. Смартфон получил экран Super AMOLED формата Infinity-U диагональю 6,7 дюйма разрешением 1080×2400 пикселей, тройную основную камеру с модулями разрешением 32 Мп и диафрагмой F1,7, сверхширокоугольным разрешением 8 Мп с диафрагмой F2,2 и датчиком глубины на 5 Мп.

Galaxy A70 может похвастаться двумя камерами с разрешением 32 Мп, почти безрамочным дизайном с каплевидным вырезом и встроенным под экран дактилоскопическим датчиком.

Емкость аккумулятора - 4500 мА/ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Установлена операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Смартфон имеет размеры 164,3×76,7×7,9 мм.

Samsung Galaxy A70 будет доступен в черном, голубом, розовом и белом корпусах.

Также сегодня компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80.

Смартфон получил автоматическую конструкцию«слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Как сообщал УНИАН, ранее Samsung решил закрыть линейку смартфонов Galaxy J.

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Теги: #смартфон#Samsung