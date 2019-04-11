Samsung представила для международного рынка смартфон Galaxy A70 (видео)

Galaxy A70 может похвастаться двумя камерами с разрешением 32 Мп, почти безрамочным дизайном с каплевидным вырезом и встроенным под экран дактилоскопическим датчиком.

Емкость аккумулятора - 4500 мА/ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Установлена операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Смартфон имеет размеры 164,3×76,7×7,9 мм.

Samsung Galaxy A70 будет доступен в черном, голубом, розовом и белом корпусах.

Также сегодня компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80.

Galaxy A is for live.

Meet the new #GalaxyA.

Built for the Era of Live.

Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIWpic.twitter.com/NJH3VFUMlE — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.

Смартфон получил автоматическую конструкцию«слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Как сообщал УНИАН, ранее Samsung решил закрыть линейку смартфонов Galaxy J.