Samsung закрывает линейку смартфонов Galaxy J

Компания подтвердила объединение серий Galaxy J и Galaxy A.

Еще в прошлом году стали поговаривать, что Samsung планирует полностью отказаться от самой продаваемой линейки смартфонов Galaxy J, в рамках которой выпускались как откровенно бюджетные, так и среднебюджетные модели. Тогда говорилось, что южнокорейский гигант объединит серии Galaxy J и Galaxy A, попутно расширив последнюю бюджетными моделями.

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С начала года в рамках обновленной линейки смартфонов Galaxy A уже вышли шесть из девяти запланированных моделей, включая откровенно бюджетные Galaxy A10 и A20. И вот сейчас малайзийское подразделение Samsung в официальном видео подтвердило ликвидацию серии Galaxy J, пишет itc.ua.

Рекламный видеоролик смартфонов Galaxy A30 и Galaxy A50 называется «Galaxy J is now Galaxy A», что переводится как «Galaxy J стала Galaxy A». В описании самого ролика говорится, что столь любимая многими линейка Galaxy J теперь превратилась в новую Galaxy A. Это же произносит закадровый голос с первых секунд видео, прежде чем перейти к описанию преимуществ Galaxy A30 и Galaxy A50.

Как отмечалось выше, к настоящему моменту Samsung уже представила шесть смартфонов линейки Galaxy A модельного ряда 2019 года: Galaxy A10, A20, A30, A40, A50 и A70. На завтра Samsung наметила пресс-конференцию, где предположительно состоится премьера долгожданный флагман серии Galaxy A90. Также там ожидается анонс моделей Galaxy A20e и Galaxy A60.