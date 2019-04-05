Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods

Они будут поддерживать голосового помощника Alexa и управляться жестами.

Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Новинка должна появиться в продаже уже во второй половине 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наушники будут выглядеть и работать аналогично AirPods от Apple, но с улучшенным качеством звука. Голосовой помощник Alexa позволит заказывать через них товары, выбирать музыку и узнавать погоду или любую другую информацию. При этом отвечать на звонки и завершать их, а также переключать песни можно будет при помощи жестов.

Как отмечают источники, наушники будут продаваться в специальном футляре-зарядке в черном и сером цветах.

В компании Amazon эту информацию не комментируют.