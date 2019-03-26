Вышло обновление для iOS: поддержка Apple News Plus и наушников AirPods 2

Кроме того, новая версия ОС добавила поддержку стилуса Logitech Crayon для планшетов iPad Pro.

Компания Apple выпустила очередное обновление своей мобильной операционной системы. Новая версия iOS 12.2 принесла поддержку анонсированного вчера сервиса Apple News Plus и ряда других функций.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Ещё одним новшеством стала "возможность для Siri воспроизводить видео с iOS на Apple TV". Иными словами, теперь пользователи могут управлять Apple TV при помощи iPhone, iPad или iPod touch и голосовых команд. Чтобы воспользоваться этой функцией, Apple TV также нужно обновить до версии прошивки 12.2", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, версия iOS 12.2 принесла поддержку недавно представленных беспроводных наушников AirPods второго поколения. Кроме того, новая версия ОС добавила поддержку стилуса Logitech Crayon для планшетов iPad Pro. Ранее их поддержка была ограничена лишь планшетами iPad шестого поколения.

Среди прочих новшеств iOS 12.2 упоминаются четыре новых иконки анимодзи (жираф, акула, кабан и сова), исправление выявленных ошибок и ряд улучшений.