Vodafone расширил сеть 4G в шести областях Украины

На сегодняшний день более 21 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, расширил сеть 4G еще для 23 городов и сел в 6 областях Украины.

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Как сообщила пресс-служба оператора, 4G покрытие обеспечено в Закарпатье в городах Хуст, Тячев, Иршава, поселках городского типа Солотвино и Батево, в селах Бобовище, Великие Лазы, Клочки, Новое Давыдково, Русские Комаровцы, Страбичево, Чомонин, Вары, Великие Комяты, Голубиное, Нелипино, Дубриничи, Порошково.

Также скоростной интернет 4G стал доступен жителям населенных пунктов еще в 5 областях Украины: Триполье в Киевской области, Гоща и Квасилов в Ровенской области, Монастыриска в Тернопольской области и Липляны в Волынской области.

«На сегодняшний день более 21 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что после запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.