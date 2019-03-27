Киевcтар включил связь 4G еще в 259 населенных пунктах

С 27 марта Киевстар подключил к 4G связи еще 259 населенных пунктов, где проживают 758 тысяч человек.

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в 11 областях Украины. Абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, предоставлены бонусные 10 000 Мегабайтов для мобильного интернета. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

27 марта Киевстар подключил к 4G связи еще 259 населенных пунктов, где проживает 758 тысяч человек. Основные работы по строительству сетей 4G проведены в южных областях Украины, что связано с подготовкой к летнему сезону, когда спрос на мобильный интернет существенно растет.

Так, в Николаевской и Одесской областях связь 4G появилась в городах и поселках Вознесенск, Врадиевка, Кодыма, Курортное, Маяки, Новый Буг, Подольск, Сарата, Сергеевка, Теплодар, Троицкое, Татарбунары, Тузла. В Херсонской – Голая Пристань, Скадовск, Хорлы. В Винницкой - в городах Крыжополь, Ямполь, Шаргород. В Днепропетровской – Апостолово, Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Синельниково. В Киевской области - Барышевка, Березань, Гребинки, Иванков, Переяслав-Хмельницкий, Ставище, Тараща, Узин. На Полтавщине – в городе Миргород. В Сумской области – в городе Кролевец, в Харьковской – Волчанск. В Черкасской – Городище и Корсунь-Шевченковский. В Черниговской – Бобровица, Десна, Гончаровское.

На данный момент связь 4G от Киевстар работает в 4587 населенных пунктах, на территории, где проживает 24,1 млн, или 58% населения Украины.

Благодаря новым технологиям мобильной связи жители Украины смогли увеличить потребление услуг интернета. Так, за февраль 2019 года в мобильной сети Киевстар абоненты использовали более 40 петабайтов дата-трафика, столько же, сколько за весь 2016 год. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с безлимитным мобильным интернетом. Так, абоненты пользуются неограниченным трафиком на сервисы YouTube, социальные сети, Wikipedia, образовательная платформа Prometheus, и др.

Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводят в своем исследовании за 2018 год эксперты международной компании Ookla.

Благодаря 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого качества, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Чтобы начать пользоваться 4G необходимо, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали технологию LTE. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает доставку SIM-карт 4G по почте.

Справка о Киевстар

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рыка, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.