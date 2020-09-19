Громада села Новые Беляры на Одесчине требует взять под контроль ситуацию с безопасностью в порту "Южный". Местная власть поддержала их инициативу. Актив намерен обратиться к президенту страны и в СНБО, если чиновники не наведут порядок с безопасностью.

После взрывов на складах в Бейруте 4 августа общественность обратила внимание на многочисленные склады с аммиаком, который без соблюдения правил лежит на складах в Украине. После широчайшего медийного резонанса начальник Администрации порта "Южный" Максим Широков убрал со складов порта селитру, но вместе с этим запустил на работы по безопасности в порту непригодный буксир "Витязь". Это напрямую подвергает опасности как портовые предприятия, так и близлежащие населенные пункты. Об этом говорится в коллективном обращении жителей села Новые Беляры.

Представители местной громады обращают внимание и.о. главы АМПУ Александра Голодницкого – прямого начальника Максима Широкова, главе Одесского облсовета Сергея Паращенко и других должностных лиц на то, насколько опасная ситуация сложилась в порту с безопасностью и обслуживанием суден – газовозов, химовозов и танкеров после назначения Широкова ответственным за безопасность буксира "Витязь" - непригодного для таких работ судна. В обращении говорится, что это напрямую может нести опасность как порту и его работникам, так и окружающим его населенным пунктам. В связи с этим подписанты обращения требуют провести служебное расследование и принятие всех мер для обеспечения безопасности порта и населенных пунктов. В случае же отсутствия реакции жители села собираются обращаться к президенту, в СНБО, КМУ и клиентам ОПЗ.

Обращение уже рассмотрели на заседании исполкома Новобелярского сельсовета, поддержали его и обязали сельского голову контролировать исполнение решения.

Жители населенных пунктов, окружающих порт Южный, ждут решения главы АМПУ Александра Голодницкого, и от этого будут зависеть их дальнейшие действия.

Напомним, что после трагедии в Бейруте в порту Южный под открытым небом выявили 10 тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились ненадлежащим образом. Под давлением общественности 8 сентября руководитель Южненского филиала Администрации морских портов Украины Максим Широков подписал разрешение на работу по обеспечению пожарной безопасности в порту для буксира "Витязь", который в августе был признан непригодным для выполнения работ профильной комиссией, сообщает Delo.UA.

Скандальности ситуации добавляет и участие компании Аксон Шиппинг — объект многих журналистских расследований. Она аффилирована с семьей Назаренко, которой управляют сын и отец. Назаренко-старший ранее руководил ОПЗ, а теперь пытается оказывать бывшему работодателю услуги по буксированию.

Аксон Шиппинг за бесценок взял в аренду "Витязь" у государственного порта Усть-Дунайский, где он эксплуатировался больше 30 лет. Даже визуально буксир выглядит непригодным для обычной швартовки, не говоря уже об обеспечении пожарной безопасности. Об этом же свидетельствуют и выводы комиссии Администрации Морских Портов Украины. В официальном отчете отмечено, что на судне выявлены грубейшие нарушения как навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Кроме того, комиссия установила, что мощность "Витязя" — всего лишь 2500 лс, тогда как минимальная мощность для обслуживания газовозов и химовозов должна составлять 3800 лс. По итогу проверки "Витязя" комиссия не рекомендовала его к использованию для обслуживания газовозов и химовозов.

Однако 8 сентября начальник Администрации порта "Южный" Максим Широков подписал документ, который дает разрешение на работу "Витязю". Документом указано "определить с даты подписания этого распоряжения буксир "Витязь" (ИМО 8724121) ООО "Аксон Шипинг" судном безопасности (обеспечения) безопасной стоянки судов-газовозов и химовозов возле причалов №3,4 АМП "Южный".

Решение чиновника вызвало скандал, и СМИ, расследуя мотивацию Максима Широкова, указали на существование "теневого кабинета" группы чиновников и политиков: Юрия Киселя, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, и Бориса Козыря, народного депутата Верховной Рады прошлого созыва, а также бывшим (2013-2014) помощником министра инфраструктуры. Также в схеме принимает участие и Алексей Кошин - экс-сотрудник СБУ и замглавы АМПУ.

Использование "Витязя" привело к такому общественному резонансу, который требует включения в решение проблемы не только местных чиновников, но и высших органов власти.

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Автор: УНИАН