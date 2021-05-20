Президент подчеркнул, что он поддерживает независимость НБУ.

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что борется за то, чтобы программа «Доступная ипотека 7%» работала «не только на словах».

«Сейчас я борюсь с тем, чтобы не только на словах работала программа, которую я пообещал гражданам Украины, – это ипотека под 7%. Кстати, недавно наконец-то проголосовали в Верховной Раде, я им благодарен, всем депутатам, что проголосовали в поддержку еще одного законопроекта, и теперь будет наполнение деньгами этой программы, и люди будут брать ипотеку под 7%», - сказал президент.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу независимости Национального банка и смены руководства, Зеленский подчеркнул, что он поддерживает независимость НБУ.

Читайте такжеМинфин создал компанию для доступной ипотеки«Относительно увольнения главы Нацбанка – вы знаете, с чем я боролся, чтобы были уменьшены проценты по кредитам - это очень непросто для нашего населения. Что я получил. На сегодня я, как президент, я это гарантировал, и я это получил - вместо 20-25%, которые были до этого времени, до нового главы Нацбанка, – я не хочу говорить, что это его победа, это всего Национального банка победа – тем не менее, программа «5-7-9%» появилась», - сказал глава государства.

По поводу лояльности главы Нацбанка Зеленский сказал, что ранее не знал Кирилла Шевченко.

«Я пригласил на встречу всех представителей коммерческих, государственных банков Украины и наших международных партнеров, они назвали три кандидатуры и сказали, что любой из них будет независимым руководителем. Это к лояльности», - отметил президент.

Доступная ипотека в Украине

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

В феврале 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий