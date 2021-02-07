Кабинет министров разработает стимулы для поощрения молодых инженеров.

Президент Владимир Зеленский дал поручение в течение трех месяцев запустить в Украине программу подготовки инженеров-авиаконструкторов.

Как сообщается в Telegram-канале Офиса главы государства, фамилия авиаконструктора Олега Антонова известна во всем мире благодаря таланту инженера.

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«Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение «Укроборонпрому», в который входит предприятие «Антонов», совместно с Министерством образования и науки и НТУУ «КПИ» создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова», - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поручил Кабинету министров разработать стимулы, «чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир».

Превращение безработных в IT-шников

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

21 января 2021 года стало известно о том, что Минэкономики и Государственный центр занятости совместно с Минцифры в рамках эксперимента будут обучать безработных в Киеве IT-специальностям.

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Автор: Инна Андалицкая