По мнению эксперта, нужно ежегодно привлекать 600 тысяч внешних мигрантов, чтобы наверстать потери населения.

Ученые прогнозируют, что в 2033 году в Украине будет проживать не более 35 миллионов граждан, включая тех, кто живет в границах 1991 года. И этот прогноз считается оптимистичным.

Как сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова, сейчас из-за войны из Украины выехало большое количество населения.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистичному варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае - вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран - сокращение населения Украины все равно будет", - сказала она во время круглого стола.

По ее словам, последние 10 лет главным каналом увеличения населения в Украине становились мигранты и для восстановления населения именно им нужно открывать украинские границы.

"На 1 января 1991 года нас было 52 миллиона. 52 миллиона нас не будет никогда. Если мы не будем примерно 600 тысяч в год привлекать внешних мигрантов", - сказала она, уточнив, что у Украины будет куча проблем без мигрантов.

С начала 2023 года Либанова заметила тенденцию уменьшения численности трудовых украинских "беглецов от войны" в Польше. Они едут дальше - в Германию, в Чехию, в Нидерланды. По ее мнению, чем больше расстояние между Украиной и той страной, где находятся украинцы, тем меньше вероятность того, что они вернутся.

"Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную", - считает эксперт.

Экономика падает без украинцев

Около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%. Если учесть, что ВВП Украины довоенного 2021 года составил почти $200 миллиардов, получается, что, отъезд каждых 100 украинцев за границу снижает цифру годового ВВП Украины примерно на 1 миллиард долларов.

По данным Украинского института будущего, в Украине некому поднимать экономику, ведь население сократилось до 29 миллионов человек, из них работает только треть.

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