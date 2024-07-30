Высокие тарифы на грузовые перевозки разрушают украинские дороги, - ИСС

Из-за высоких тарифов на грузовые перевозки Укрзализныця теряет клиентов, ведь они переходят на более доступные автомобильные перевозки. Они же, в свою очередь, разрушают украинские дороги, в строительство которых мы вложили очень много денег и сил. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя инициативу УЗ гармонизировать тарифы на грузовые перевозки, что приведет к их очередному повышению.

"Укрзализныця сейчас занимает монопольное положение на рынке, но еще есть автомобильные перевозки. И как только увеличивается тарифная нагрузка на железную дорогу, те грузы, которые в состоянии, а это прежде всего зерно, - переходит на автоперевозки. С одной стороны - УЗ теряет заказчика, и поступлений становится меньше. С другой стороны - увеличивается нагрузка на автомагистрали. Все мы знаем, сколько усилий было приложено, чтобы восстанавливать дороги. Но если мы их будем использовать с максимальной нагрузкой, то что будет с теми дорогами?", - пояснил Щелкунов.

В то же время, он отметил: благодаря открытию морских портов и организации работы пунктов пересечения, товарооборот оживился, что позволило УЗ получить значительные средства и увеличить поступления в государственный бюджет. В то же время, повышение тарифов очень негативно повлияет на конкурентоспособность украинских производителей, поэтому такие решения должны быть всесторонне обоснованы.

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"Решение следует принимать очень взвешенно, после общения с бизнесом. Любая нагрузка на экспортные отрасли - это увеличение себестоимости их продукции. Это риск стать неконкурентоспособным на международных рынках. Как результат - уменьшение экспорта, доходов украинских предприятий и налоговых отчислений. Поэтому должен быть четкий расчет - чтобы прибыль одного направления не привела к потерям по другим позициям. Следует встречаться, слушать аргументы друг друга, и принимать решения с точки зрения государственных макроэкономических показателей", - резюмировал Щелкунов.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк также заявил, что экспортные грузопотоки фактически достигли довоенного уровня, поэтому сейчас Укрзализныця может не только наращивать объемы перевозок, но и конкурировать с рынком автоперевозок, если снизит тарифы на перевозку грузов.