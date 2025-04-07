Чтоб получать ежемесячную доплату, нужно соответствовать ряду требований.

В Украине живет большое количество пенсионеров и для них предусмотрено множество разных выплат и льгот. Особенно стоит выделить категорию граждан без какой-либо финансовой поддержки от родственников.

Какие льготы есть у одиноко проживающего пенсионера - далее в материале. Ранее мы также рассказывали, какой стаж нужен для пенсии 11 000 гривень.

Кто считается одиноким пенсионером в Украине и какие выплаты положены

Согласно статьям Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" правительство внесло постановление, которое предусматривает выплаты пенсионерам конкретной категории.

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Эти социальные выплаты пенсионерам приходят ежемесячно, а их размер зависит от текущего прожиточного минимума.

В 2025 году было принято решение не поднимать этот показатель. По состоянию на апрель этого года минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2361 гривню. Таким образом пенсионеры могут рассчитывать на выплаты в размере 40% от этой суммы или 944 гривни.

Как понять, что пенсионер одинокий с точки зрения закона? Чтобы входить в эту категорию и получать помощь, нужно соответствовать конкретным требованиям:

получать пенсию только по старости;

нуждаться в уходе;

жить одному/одной;

достигнуть 80-летнего возраста.

Важно помнить: эту выплату нельзя получить, если кроме пенсии по возрасту, человек получает помощь в связи с инвалидностью или какую-либо еще. При этом потребность в уходе должна подтверждаться врачебными заключениями.

Как получить статус одиноко проживающего пенсионера и оформить выплаты

Теперь, когда вы знаете, какие выплаты положены одиноким пенсионерам, полезно знать, как их оформить.

Каждому украинцу, который хочет получать такие надбавки к пенсии, необходимо подготовить пакет документов и обратиться с ним в ПФУ. Вам потребуются:

ИНН и паспорт;

справка от врача о состоянии здоровья и необходимости в уходе;

выписка, подтверждающая, что кроме пенсии других выплат у лица нет.

заключения врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;

Если все оформить правильно, то ежемесячный доход пенсионера увеличится почти на тысячу гривень.

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