Председатель ФМУ заверил, что Федерация приложит все усилия, чтобы призвать чиновников реально оценить ситуацию в отрасли и поддержать предприятия.

Введение обязательных автоматизированных систем контроля за выбросами, которое предусмотрено проектом постановления Министерства по защите окружающей среды, следует отсрочить, поскольку сейчас у бизнеса нет 6 миллиардов гривень, которые необходимо вложить в модернизацию. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

"Затраты, которые вынуждены будут понести предприятия, по оценкам Минприроды, составят около 6 млрд грн. Сейчас фактически все предприятия ГМК являются убыточными, и работают только для того, чтобы сохранить научно-производственный потенциал и трудовые коллективы. Поэтому это просто нереальный для них объем инвестиций", - отметил он.

Беленький подчеркнул: во время военного положения любые инициативы, которые требуют значительных финансовых ресурсов от предприятий - неуместны, ведь промышленные предприятия сейчас переживают беспрецедентные сложности. Государство же, ставя для промышленности самую высокую планку, не оказывает никакой финансовой поддержки.

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"Подход - очень жесткий: ведомство рассчитало нормы по самой высокой планке, которая есть в ЕС.

Кроме того, европейские предприятия получали значительную поддержку от ЕС: там были созданы фонды, через которые государства-члены Союза помогали своим предприятиям переходить на новые экологические нормативы. У нас, разумеется, никакие фонды созданы не будут, и вводить новые нормы предприятия будут вынуждены за собственные средства", - подчеркнул Беленький.

Председатель ФМУ заверил, что Федерация приложит все усилия, чтобы призвать чиновников реально оценить ситуацию в отрасли и поддержать предприятия.

"Мы будем призывать как минимум откладывать введение этой инициативы на 5 лет от действующей нормы. Такой срок отсрочки - очень короткий даже в мирное время. А мы пока даже не знаем, когда закончится война и появится возможность для нормальной работы предприятий. Поэтому отсрочка должна быть минимум еще на 5 лет от предусмотренной законом нормы. Иначе украинские предприятия вынуждены будут просто остановиться", - резюмировал Беленький.

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала власти отсрочить введение автоматизированной системы контроля за выбросами: как заявили в Ассоциации, сейчас предприятия не имеют таких значительных средств для инвестиций. К тому же, существует высокий риск того, что установленные новые системы будут разрушены российскими обстрелами.