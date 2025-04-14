Возвращение Трампом 25% пошлины на сталь бьет по 'Интерпайпу' и клиентам в США из-за дефицита труб на рынке, - топ-менеджер

Украинская промышленная компания "Интерпайп" обеспокоена возвращением президентом США Дональдом Трампом 25%-ной пошлины на сталь, что не только бьет по группе, но и по американским потребителям стальных труб, поскольку их внутренний рынок является дефицитным.

"Наши резьбовые соединения очень популярны на рынке США, сейчас наша команда R&D заканчивает разработку нового соединения именно под потребности наших клиентов, количество которых постоянно растет. Поэтому тарифы - это негативная для нас история", - отметил первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов во время конференции Business Wisdom Summit 2025, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, введенные США пошлины ставят под угрозу объемы производства на трубном заводе "Интерпайп Нико Тьюб" в городе Никополь, который официально признан зоной боевых действий. Сейчас он оказался как в тисках: с одной стороны рашисты беспощадно обстреливают город ежедневно, с другой - пошлины Трампа. "Но люди работают и производят продукцию, в частности, для США и ЕС. Стойкость украинцев действительно поражает", - подчеркнул Морозов.

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И добавил, что несмотря на угрозу пошлин и квот, у "Интерпайпа" есть возможности для сохранения и роста на американском и европейском рынке. Во-первых, ключевой фактор - это R&D компании: разработка, освоение и производство новых видов трубной продукции. За три года, пока была беспошлинная торговля с ЕС, группа сделала много инвестиций, освоила около 250 новых видов продукции. "Интерпайп" должен разрабатывать и предлагать такую продукцию, которую не производят конкуренты.

Во-вторых, "Интерпайп" планирует продолжать инвестиции. "Например, в Никополе построен новый термоотдел стоимостью $40 млн, который позволяет предлагать клиентам в США новые продукты с еще большей добавленной стоимостью", - сказал Морозов.