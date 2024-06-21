Восстановление Украины: риски и успешные кейсы

Западные партнеры готовы финансировать проекты развития, но они категорически не желают, чтобы эти средства попадали в карманы нечистых на руку украинских чиновников и связанных с ними подрядчиков.

По оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украине потребуется еще $9,5 млрд на быстрое восстановление. Об этом сообщило Министерство финансов по результатам дискуссионной панели по вопросам восстановления Украины, состоявшейся в рамках Конференции Invisso в Лондоне.

Подавляющее большинство средств, на которые рассчитывает наша страна – донорские, ведь большая часть Госбюджета идет на нужды обороны.

Западные партнеры готовы финансировать проекты развития, но они категорически не желают, чтобы средства европейских и американских налогоплательщиков попадали в карманы некоторых нечистых на руку украинских чиновников и связанных с ними подрядчиков. И если очередной аудит подтвердит злоупотребления по этому направлению – последствия могут быть еще более неприятными для Украины, чем международный резонанс от "яйцагейта". Тогда, напомним, реализованная поставщиками Минобороны коррупционная схема едва не привела к срыву процесса предоставления военной помощи со стороны союзников.

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Маркерным в нынешней ситуации должно быть максимально прозрачное использование полученных денег, готовность распорядителей средств к полной проверке целевого характера их использования, открытость к сотрудничеству по этому направлению как со СМИ, так и с общественным сектором.

Учитывая это, положительным является пример руководства Киевской области, глава которой Руслан Кравченко обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить информацию о 14 млн грн убытков при строительстве дорог и социальных учреждений в области. Как говорится в заметке Кравченко в фейсбуке, эти работы продолжались в течение 2019-2021 годов, то есть – еще до полномасштабного вторжения.

"Несмотря на то, что выявленные нарушения касаются периода до того, как я возглавил Киевскую областную государственную администрацию, обратился в прокуратуру с заявлением о совершении уголовного преступления в порядке ст. 214 УПК Украины. Прокуратура должна всесторонне проверить факты изложенные в документах ГАСУ и, в случае их подтверждения, привлечь виновных к ответственности. Речь идет как о подрядчиках, так и о бывших работниках ГРР", – говорится в заметке главы Киевской области.

По данным председателя Киевской ОГА речь идет о завышении на 10 млн грн стоимости и объема работ, услуг, цен на материалы, количества использованных стройматериалов подрядными организациями во время капитального ремонта дорог. Кроме того, 4 млн грн "исчезли" на объектах социальной инфраструктуры, в частности, садиках, бассейнах, больнице.

Таким образом, руководство Киевщины четко дает понять и подрядчикам, и потенциальным инвесторам, что ни одна гривна, направленная на восстановление Украины, не будет потрачена на сомнительные проекты по завышенной стоимости работ.

Показательно, что подобная инициатива исходит от областной власти, а не является следствием директив из центра. Если такую практику возьмут на вооружение и в других регионах Украины, то это не только усилит убеждение, что страна четко встала на путь преодоления коррупции, но и увеличит количество инвесторов, желающих принять участие в восстановлении разрушенных объектов и строительстве новых.