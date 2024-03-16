Мэр Киева также посетил бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен", в частности, группы "Гюрза".

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз посетил украинских воинов на Донбассе и передал помощь - 150 дронов, систему РЭБ и бронированное авто "Кобра".

Об этом Кличко сообщил в Facebook. "Вернулся с Донбасса, где посетил наших бойцов и передал самое необходимое, за чем они обращаются. Заехал в четыре подразделения. В качестве благотворительной помощи 5-й киевской отдельной штурмовой бригаде привез 50 FPV-дронов. 47-й отдельной механизированной бригаде – 100 таких дронов. Бронированный автомобиль "Кобра" теперь есть у бойцов 112-й бригады терробороны Киева", - сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко посетил бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен", в частности группы "Гюрза".

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"Пообщался с ребятами, которые восстанавливаются после ранений и готовятся к выполнению боевых задач. Им передал систему РЭБ", - отметил мэр Киева.

Он также заявил, что уже готовится новая партия помощи. В скором времени она также отправится к защитникам на передовую.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез на передовую защитникам Донбасса 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 28 отдельная механизированная бригада, батальон "Свобода", 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.

Также сообщалось, что Кличко передал почти полтысячи дронов, приобретенных за средства столичного бюджета, 112 отдельной бригаде ТрО Киева.

По данным КИУ, Киев возглавляет рейтинг областных центров по размеру помощи силам обороны. В прошлом году столица из своего бюджета направила в ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.