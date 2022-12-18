Послевоенное восстановление инфраструктуры Украины поставило новые вызовы перед государством. Именно поэтому парламент недавно принял реформу градостроительной отрасли, которая сделает ее прозрачной и понятной как украинским гражданам, так и международному сообществу, которое будет помогать в восстановлении страны.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.
"Этим законом мы отменим монополию местной власти на принятие решений во всем строительном процессе. Каждый шаг или бездействие определенного чиновника, участника этого процесса будут отслеживаться в электронной системе, поэтому речь идет о цифровизации процессов, которая является инструментом борьбы с коррупцией. То есть каждое лицо, принимающее решение, имеет имя и персональную ответственность, которая зафиксирована его цифровой подписью", – пояснил Кубраков.
Он напомнил о печально известном застройщике Войцеховском, который бросил 42 проблемных дома и 13 тыс. обманутых инвесторов.
"И никто в местной власти ни за что не отвечает, говорят, что мы не имели возможности остановить эти незаконные стройки. Мы не знали, что с этим делать, у нас не было полномочий. А вот сейчас – будут полномочия, будут соответствующие инструменты, но будет ответственность. То есть органы местного самоуправления должны обязательно мониторить застройки и имеют права для остановки самовольного строительства", - говорит вице-премьер.
По его словам, сейчас выдача разрешительной документации крайне непрозрачна.
"Выдача разрешений при введении в эксплуатацию домов позволяла искусственно сдерживать развитие рынков в том или ином городе и давала возможность для коррупции. А через введенную реформу мы ее лишимся. Конечно, это вызывает большое сопротивление коррупционеров, которые наживались на несовершенстве старой системы", - рассказал Александр Кубраков.
Вместе с тем, в законе есть большой раздел, который предоставляет дополнительные полномочия в сфере градостроительства органам местного самоуправления.
"Органы на местах получают и порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с этим объектом, как останавливать", – подчеркнул он.
К разработке реформы, которая началась полтора года назад, присоединились и специалисты из стран G-7.
"В рамках антикоррупционного проекта ТАПАС, финансируемого правительством США и правительством Великобритании, а также в сотрудничестве со странами Большой Семерки мы разрабатывали основную концепцию закона. Мы и впредь будем максимально привлекать иностранных партнеров, представителей посольств и тому подобное", - пообещал чиновник и добавил, что имплементация закона завершится через полгода после публикации.