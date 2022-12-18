Законом будет отменена монополия местных властей на принятие решений во всем строительном процессе.

Послевоенное восстановление инфраструктуры Украины поставило новые вызовы перед государством. Именно поэтому парламент недавно принял реформу градостроительной отрасли, которая сделает ее прозрачной и понятной как украинским гражданам, так и международному сообществу, которое будет помогать в восстановлении страны.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.

"Этим законом мы отменим монополию местной власти на принятие решений во всем строительном процессе. Каждый шаг или бездействие определенного чиновника, участника этого процесса будут отслеживаться в электронной системе, поэтому речь идет о цифровизации процессов, которая является инструментом борьбы с коррупцией. То есть каждое лицо, принимающее решение, имеет имя и персональную ответственность, которая зафиксирована его цифровой подписью", – пояснил Кубраков.

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Он напомнил о печально известном застройщике Войцеховском, который бросил 42 проблемных дома и 13 тыс. обманутых инвесторов.

"И никто в местной власти ни за что не отвечает, говорят, что мы не имели возможности остановить эти незаконные стройки. Мы не знали, что с этим делать, у нас не было полномочий. А вот сейчас – будут полномочия, будут соответствующие инструменты, но будет ответственность. То есть органы местного самоуправления должны обязательно мониторить застройки и имеют права для остановки самовольного строительства", - говорит вице-премьер.

По его словам, сейчас выдача разрешительной документации крайне непрозрачна.

"Выдача разрешений при введении в эксплуатацию домов позволяла искусственно сдерживать развитие рынков в том или ином городе и давала возможность для коррупции. А через введенную реформу мы ее лишимся. Конечно, это вызывает большое сопротивление коррупционеров, которые наживались на несовершенстве старой системы", - рассказал Александр Кубраков.

Вместе с тем, в законе есть большой раздел, который предоставляет дополнительные полномочия в сфере градостроительства органам местного самоуправления.

"Органы на местах получают и порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с этим объектом, как останавливать", – подчеркнул он.

К разработке реформы, которая началась полтора года назад, присоединились и специалисты из стран G-7.

"В рамках антикоррупционного проекта ТАПАС, финансируемого правительством США и правительством Великобритании, а также в сотрудничестве со странами Большой Семерки мы разрабатывали основную концепцию закона. Мы и впредь будем максимально привлекать иностранных партнеров, представителей посольств и тому подобное", - пообещал чиновник и добавил, что имплементация закона завершится через полгода после публикации.

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