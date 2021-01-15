Меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" разработали ряд мероприятий для защиты сотрудников от заражения COVID-19.

Группа "Метинвест" отчиталась о соблюдении введенных из-за пандемии COVID-19 противоэпидемиологических мероприятий, в частности, на заводе имени Ильича в Мариуполе и на "Азовстали".

Предприятия работают бесперебойно, без снижения производства, также минимизированы случаи заражения в коллективе благодаря соблюдению правил. Об этом сообщает "Обозреватель".Читайте такжеНа "Азовстали" устанавливают современные системы очищения: как они работают

На предприятиях соблюдают масочный режим, дезинфицируют помещения и транспорт, столовые перевели в режим работы "буфет". Вся продукция — только в индивидуальной упаковке, готовые блюда отпускаются на вынос в одноразовой посуде, вода выдается в бутылках. Персонал столовых работает в защитных средствах, усилена дезинфицирующая уборка, установлены правила безопасного посещения объектов питания.

Позаботились в "Метинвесте" и о личной безопасности сотрудников: кроме масочного режима, соблюдения дистанции и дезинфекции рук, проводится температурный скрининг и регулярная обработка спецсредствами помещений и транспорта, рабочие места, там, где это возможно, дополнительно обеззараживаются бактерицидными лампами.

Так, на складах предприятий имеется более 1,4 тыс. защитных масок и 5 тыс. 397 литров дизсредств для рук. Запас дезинфекторов для обработки автобусов и помещений – 44 тыс. 240 литров.

Директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко напомнил о необходимости носить защитные маски в общественных местах, соблюдения социальной дистанции, регулярного мытья и дезинфекции рук, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом.

"... Обязательно обращайтесь к врачу при появлении простудных симптомов", – добавил Шевченко.

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Автор: УНИАН