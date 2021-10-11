В Мариуполе не прекращается модернизация производственных мощностей меткомбината Ильича. "Метинвест" инвестировал в строительство современной воздухоразделительной установки 83,5 млн долл.

Кислородный комплекс позволит предприятию снизить расход энергоресурсов до 20% по сравнению с имеющимися кислородными блоками.

Готовность оборудования на сегодня - порядка 95%, ведется подготовка к пуско-наладочным работам. По комплексу воздухоразделительной установки работы идут полным ходом, начат монтаж основного технологического оборудования производства компании Air Liquide. Полностью завершить проект планируют в 2022 году.

"Оборудование комплекса позволит обеспечить потребности меткомбината в кислороде и азоте, необходимых для производства чугуна и стали. Это действительно большой и уникальный для компании проект", - отметил главный энергетик ММК имени Ильича группы "Метинвест" Александр Власов.

Напомним, группа "Метинвест" в 2019 году подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения, на строительство воздухоразделительной установки. Под проект было привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Автор: Григорий Бондарь