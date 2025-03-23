США введут дополнительные пошлины на импорт из Китая 2 апреля.

Китай заявил, что готов к любым "неожиданным потрясениям". Заявление прозвучало в преддверии введения новых пошлин президента США Дональда Трампа.

Издание Financial Times пишет, что премьер Госсовета КНР Ли Цян, отвечающий за экономику страны, заявил, что неопределенность и нестабильность растут, но Китай выберет "правильный путь" глобализации и многосторонних отношений.

"Мы готовимся к возможным неожиданным потрясениям, которые, конечно, в основном исходят от внешних источников", - сказал Ли.

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Ожидается, что США введут дополнительные пошлины на импорт из Китая 2 апреля. Осторожный тон китайского премьера прозвучал на фоне попыток Пекина улучшить настроения потребителей и инвесторов, а также подготовки потенциальных ответных мер на будущие пошлины и санкции США.

Отмечается, что Ли, как ожидается, встретится со Стивом Дейнсом, сенатором-республиканцем от штата Монтана, который очень близок к Трампу. Дейнс в субботу встретился с вице-премьером Хэ Лифэном.

В офисе Дейнса заявили, что он использовал встречу с Хэ, чтобы повторить призыв Трампа к Китаю прекратить поставки химикатов, используемых для производства фентанила. Сенатор выразил надежду, что дальнейшие переговоры на высоком уровне между США и Китаем состоятся в ближайшем будущем.

Пошлины Трампа в отношении Китая - главные новости

С момента вступления в должность Трамп ввел дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая, которые в общей сложности составляют 20%. По словам Белого дома, этот шаг призван оказать давление на Пекин, чтобы заставить его принять более жесткие меры в отношении компаний, которые производят ингредиенты для фентанила.

Китай в ответ объявил, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, как курица, свинина, соя и говядина. Также 15 американских компаний попали в китайский список экспортного контроля. Кроме того, Пекин ввел 10%-ые пошлины американскую свинину.

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