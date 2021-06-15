После прибытия в Финляндию необходимо сдать тест на коронавирус, а затем провести две недели на карантине.

В Финляндии ожидают приезд тысяч украинских граждан для сбора клубники.

Об этом сообщает финское издание Yle.

В частности, в Финляндии ожидают более 10 тыс иностранных сезонных работников. Большинство из них - это украинские сборщики ягод. В Хельсинки, Турку и Куопио прилетит более 50 чартерных рейсов. Перед началом работы все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.

При этом сообщается, что министерство лесного и сельского хозяйства Финляндии заявляет о том, что работодатели, приглашающие сезонных иностранных рабочих, должны в обязательном порядке составить план по обеспечению безопасности здоровья.

Читайте такжеВернуть заробитчан домой: миссия невыполнимаОднако, с другой стороны, нет структур, которые контролировали бы этот план, отмечает издание.

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Автор: Виталий Саенко