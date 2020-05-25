В "Филип Моррис" выступили против резкого увеличения акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева

В компании считают, что с целью недопущения дестабилизации рынка должно быть предусмотрено плановое и постепенное повышение ставок налога.

В компании «Филип Моррис Украина» озвучили свою позицию относительно резкого увеличения акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева.

В пресс-службе компании напомнили, что 21 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» № 466-IX, он же проект Закона № 1210. Одновременно президент рекомендовал правительству подготовить предложения по совершенствованию норм указанного Закона.

«По нашему мнению, одним из недостатков Закона является резкое и единовременное повышение с начала 2021 года ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320%, то есть в 4 раза, что приведет к столь же резкому увеличению цен на ТИЭН более чем на 50%. В результате цена на ТИЭН в Украине станет выше, чем в соседних странах, таких как Молдова, Беларусь и Россия. Так, цена за стандартную транспортную упаковку (200 блоков) в Молдове станет ниже отечественную на 670 долларов США, в Беларуси – на 750 долларов США, а в России – на 540 долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого произойдет разрушение легального рынка данного вида продукции, увеличение ее серого импорта и контрабанды в Украину из соседних стран – в первую очередь из России и Беларуси.

«По нашим подсчетам, легальный рынок ТИЭН может сократиться на 50%, а нелегальный – вырасти более чем в 5 раз. Положения Закона № 466-IX фактически уничтожат легальный рынок ТИЭН в Украине, что приведет к падению поступлений в бюджет», – отметили в «Филип Моррис Украина».

По информации компании, уже более 600 тысяч совершеннолетних курильщиков в Украине переключились с традиционных сигарет на лучшую альтернативу – системы электрического нагревания табака, которые используются с ТИЭН.

«Мы продолжаем настаивать на том, что лучший выбор для курильщика – бросить потребление как табака, так и никотина. Но курильщики, которые не готовы отказаться от никотина, должны иметь доступ к менее вредной альтернативе. Совокупность доказательств, включающая клинические данные, изучение состава аэрозоля и неклинические данные, показывает, что полный переход курильщика с традиционных сигарет на табак для нагрева снижает риски для его здоровья. Резкое же увеличение цены заставит часть тех, кто уже переключился на ТИЭН, перейти на контрабандную продукцию, а других – вернуться к более вредным традиционным сигаретам», – говорится в сообщении.

В «Филип Моррис Украина» считают, что с целью недопущения дестабилизации рынка должно быть предусмотрено плановое и постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН. Кроме того, поскольку эти продукты не являются сигаретами и имеют потенциал снижения риска, они должны облагаться иначе, чем традиционные сигареты. Профильная ассоциация «Укртютюн» уже внесла предложение индустрии замедлить темпы роста ставок акциза на ТИЭН до 35% в год, что будет соответствовать европейской практике.

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