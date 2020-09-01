По мнению экспертов, ответ ведомства на запрос о концентрации акций ПАО "Мотор Сич" наглядно подтверждает, что АМКУ искусственно затягивает согласование сделки – возможно, под давлением извне.

АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) не принял к рассмотрению заявку группы DCH на покупку акций ПАО "Мотор Сич".

Пресс-служба DCH разместила информацию об этом на официальном сайте.

По мнению экспертов, ответ ведомства на запрос о концентрации акций ПАО "Мотор Сич" наглядно подтверждает, что АМКУ искусственно затягивает согласование сделки – возможно, под давлением извне.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра обратил внимание, что АМКУ, вернув пакет документов, запрашивает дополнительные данные о возможности концентрации на финансовых рынках из-за того, что DCH и "Мотор Сич" контролируют компании-дочки в этом сегменте: оператор рынка ценных бумаг "Фирма Мотор-Диллер" (контролируется "Мотор Сич"), у DCH - "Девелопмент констракшн холдинг", компания по управлению активами "Геритидж инвестмент менеджмент" и банк "Кредит Днепр".

"Горе-аналитикам из АМКУ не мешало бы подтянуть матчасть: названные ими компании работают в разных сегментах финансовых рынков - здесь даже вероятностью монополизации не пахнет, в каждом из сегментов работают сотни операторов! К тому же, для надзора в финансовом секторе существуют три специализированных государственных регулятора - Нацбанк, Нацфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - у трех финансовых регуляторов нет вопросов к компаниям! Такое впечатление, что в АМКУ возомнили себя структурой с какими-то уникальными компетенциями, превышающими экспертизу трех финансовых регуляторов вместе взятых!", - пошутил Охрименко в ответ на просьбу прокомментировать письмо АМКУ.

Аналитик добавил, что недавно антимонопольное ведомство согласовало DCH покупку банка "Кредит Днепр", поэтому в АМКУ должны прекрасно понимать структуру финансовых рынков, а также тот факт, что концентрация акций "Мотор Сич" не оказывает влияния на расстановку сил на финансовых рынках. "Попытки "заглянуть" в финансовый сегмент бизнеса DCH или "Мотор Сич" - не просто не выдерживают критики, но даже смешны. Антимонопольный комитет недавно выдал согласование на покупку DCH банка "Кредит Днепр", а теперь требует дополнительную информацию?! Как бы проверяют сами себя? АМКУ всё изучал, а на том разрешении на концентрацию еще, условно говоря, "чернила не обсохли"!", - прокомментировал эксперт.

Охрименко в целом очень скептично отозвался о деятельности АМКУ в сфере контроля за недопущением монополизации: "Исходя из последних скандалов, главная компетенция АМКУ - поиск несуществующих черных кошек в темных комнатах, и демонстрация своей важности, когда у нас полный бардак в действительно монопольных секторах, от которого страдают и бизнес, и просто рядовые украинцы! "Заглянуть" туда у АМКУ смелости не хватает?".

Как известно, китайская Beijing Skyrizon и DCH подали еще 4 августа заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой разрешить концентрацию акций "Мотор Сич".

Об этом сообщила материнская китайская компания Beijing Xinwei Technology Group: "Изменение новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в дальнейшей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к быстрому получению одобрения АМКУ, способствовать скорейшему завершению большой реструктуризации внутренних активов", - отмечалось в документе.

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Автор: УНИАН