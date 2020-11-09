Объединение предприятий «Укрметаллургпром» выступило с резкой критикой планов по закупке железнодорожной и металлургической продукции в Казахстане в ущерб отечественным производителям аналогичных изделий.

«По неофициальной информации, на днях украинская делегация в составе, в том числе, представителей правительства, посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей продукции для модернизации украинской железной дороги. В частности, речь идет о таких металлоемких изделиях, как локомотивы, рельсы, железнодорожные колеса и стрелочные переводы», – констатируется в письме «Укрметаллургпрома» в адрес премьер-министра, вице-премьера – главы министерства стратегических отраслей промышленности, руководителя Минэкономики, а также главе комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

При этом отмечается, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения спроса на внутреннем и внешних рынках, промышленный комплекс Украины находится в кризисе. Так, за девять месяцев 2020 года падение промышленного производства составило 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 8,6%. Аналогичная ситуация в металлургической отрасли. В частности, сейчас на метпредприятиях Украины в простое находятся пять доменных печей, четыре конвертора и девять электропечей.

«Сегодня почти все меткомбинаты борются за каждый заказ, стараясь не сокращать работников. Более того, несмотря на откровенно тяжелое положение, металлургическая отрасль продолжает перечислять в бюджеты различных уровней миллиарды гривень налогов, а также ежемесячно направлять миллионы гривень на помощь госпитальным базам в разных регионах страны на борьбу с СOVID-19. Метпредприятия – одни из немногих работающих производств в стране», – указано в письме объединения.

«Укрметаллургпрому», как полномочному представителю отечественного ГМК, совершенно непонятны намерения закупать в Казахстане ж/д продукцию. При этом подчеркивается, что украинское ж/д машиностроение является, чуть ли не единственной отраслью в Украине, которая может полностью обеспечить потребности украинских железных дорог изделиями, построенными с нуля. Так, в стране добывается железная руда, есть меткомбинаты, машиностроительные предприятия.

Вместе с тем, украинские промышленники не имеют открытого доступа на рынок Казахстана, на котором казахские производители защищены 30%-й ценовой преференцией на любых государственных тендерах. Поэтому закупка продукции у казахских производителей для нужд украинских железных дорог выглядит экономическим абсурдом, убеждены в «Укрметаллургпроме».

В то же время указывается, что казахские компании уже получили в Украине сертификаты на свою продукцию, в частности, на рельсы и ж/д колеса «крайне непрозрачным способом».

Кроме того, напоминается, что украинский ГМК обеспечивает четвертую часть украинского товарного экспорта. Кроме этого, металлурги ежегодно платят десятки миллиардов гривень налогов. От того, работают метпредприятия или нет, зависит способность государства рассчитываться по внешним заимствованиям. При этом ГМК Украины дает работу 240 тысяч граждан, вместе с членами семей около 1 млн украинцев, благосостояние которых зависит от ГМК.

Поэтому «Укрметаллургпром» призвал премьер-министра Украины отказаться от планов закупки ж/д продукции в Казахстане и дать поручение Мининфраструктуры и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности «прекратить любые переговоры с казахской стороной, которые могут привести к катастрофическим последствиям для украинской промышленности».

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Автор: УНИАН