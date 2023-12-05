Самый первый фактор, способствующий росту валютных поступлений – это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.

Увеличить валютную выручку от экспорта Украине помогут безопасные морские перевозки, финансирование для малых и средних потребителей стали, упрощение таможенных процедур и расширение номенклатуры экспортных товаров, а также содействие в сертификации украинской продукции на мировых рынках.

Такое мнение выразила финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова во время Export Credit Forum 2023, прошедшего 1 декабря в Киеве.

Организаторами форума выступили Экспортно-кредитное агентство в партнерстве с Министерством экономики Украины и при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". В его работе приняли участие министр экономики Украины Юлия Свириденко, руководители Комитета ВРУ по вопросам экономической политики, представители банков, международных партнеров и компаний-экспортеров из разных отраслей и регионов Украины.

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Финансовый директор "Метинвеста" Юлия Данкова во время своего выступления отметила, что группа за 9 месяцев года принесла стране 1,3 млрд долларов валютной выручки, и имеет потенциал увеличения экспорта. И самый первый фактор, способствующий росту валютных поступлений – это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.

"Мы должны иметь постоянную возможность поступления судов, страхования этих судов и возможность сотрудничать с финансовыми учреждениями", – подчеркнула Данкова.

Второй фактор – возможность получения финансирования для малых и средних украинских компаний-потребителей металлопродукции. А третий – решение вопроса о перерасходе товаров, следующих транзитом через страны Европы, и расширение номенклатуры несырьевых товарных групп по кодам КВЭД, которые поддерживает Экспортно-кредитное агентство. Сейчас перечень изделий из металла охватывает только трубы и не содержит плоского и сортового проката – продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Юлии Данковой, также продвижению отечественного продукта в мире помогло бы признание украинских сертификатов качества или помощь в сертификации продукции на рынках других стран.