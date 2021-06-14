Средний доход фриланс-специалиста за два года повысился на 18%.

Количество украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, в период с первого квартала 2019 года до первого квартала 2021 года увеличилось на 31%.

Об этом сообщила пресс-служба международной платежной платформы Payoneer со ссылкой на свое исследование.

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Отмечается, что средний доход фриланс-специалиста за два года повысился на 18%, а общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55%.

Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев сообщил, что более половины общих зачислений фрилансерам, а именно 54%, концентрируется в пяти крупнейших городах Украины.

«Почти четверть выплат (23%) приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, и 5% - на Одессу», - цитирует пресс-служба слова Ковалева.

Согласно сообщению, в первом квартале 2021 года больше всего зарабатывали фриланс-специалисты из следующих городов: Днепр, Харьков, Львов, Киев и Одесса.

Самый высокий средний доход у фрилансеров из Днепра - он оказался на 7% выше, чем у специалистов из Харькова.

В свою очередь разрыв между харьковчанами и львовянами незначительный - первые зарабатывают лишь на 3% больше.

Если сравнивать Львов с Киевом, который на четвертом месте в рейтинге, то средний доход столичных фрилансеров за январь-март 2021 года был на 15% ниже.

Почти одинаково с киевлянами зарабатывают одесситы - разница в среднем доходе фрилансеров составила лишь 2%.

Иначе складывается рейтинг крупных городов при сравнении прироста в доходах фрилансеров.

«Так, значительнее всего за два года вырос средний доход львовского фрилансера: за январь-март 2021 он заработал на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Средний доход днепровского фрилансера за тот же период повысился почти на четверть (+24%), одесского - на 20%, харьковского и киевского - на 6% и 5% соответственно», - сказано в сообщении.

Кроме этого, прибавилось и самых фрилансеров, работающих с иностранными клиентами. Значительнее всего выросло их количество в Харькове и Днепре - в 1,5 раза, если сравнивать первые кварталы 2019 и 2021 годов. На треть, или на 35%, больше сейчас фрилансеров в Одессе, на 23% в Киеве, и на 12% во Львове.

Предыдущие показатели

Согласно другому исследованию Payoneer, выплаты украинским IT-компаниям от иностранных клиентов в первом квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом 2020 года, выросли на 32%, а в целом украинцы в первом квартале получили на 47% больше выплат, чем годом ранее.

По результатам другого исследования Payoneer, доходы украинцев на иностранных рынках в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 33%, а самыми прибыльными для украинцев стали рынки США, Великобритании и Канады.

Справка УНИАН. Платежная платформа Payoneer оптимизирует глобальную торговлю для малых предприятий, торговых площадок и бизнесов в более 200 странах мира. Payoneer предоставляет набор услуг, который включает международные платежи, оборотный капитал, налоговые решения, торговые сервисы и управления рисками, используя надежные технологии, нормативно-правовую базу, операционную и банковскую инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец