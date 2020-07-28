Украинцы создали сервис Virobnik.ua, показывающий видео создания интересующих продуктов питания

Осенью украинцы смогут воспользоваться новым сервисом Virobnik.ua, позволяющим с помощью одного лишь смартфона за минуту увидеть, как создавался продукт питания, который вы собираетесь купить.

Создатели проекта — журналисты и креативщики. Вдохновитель видео-сервиса – Виталий Ермак. Он рассказал, что в нем участвуют как небольшие крафтовые бизнесы, так и корпорации, производящие продукты в Украине и за ее пределами. Об этом пишет НВ.

Отмечается, что в этом проекте никто не назначает хороших или плохих, а просто приглашают производителей в сообщество открытых брендов.

«Наши анкетирования показали, что еще до просмотра видео от Virobnik.ua люди с уважением относятся к тому, что бренд готов показать свое производство, а это уже большой плюс и доверие», - отметил Ермак.

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То есть покупатель воочию видит, как произведен товар, который он собирается купить.

Так, в ролике покупатель получает ответы на следующие вопросы: из чего сделан продукт, где он сделан, кто его делает и согласно каким стандартам.

«То есть, у пользователя, посмотревшего видео, появляется четкое понимание, что он знаком с производством, что он знает, как и в каких условиях продукт был создан, он видит соблюдены ли гигиенические требования, современный ли цех. Это мы называем — «взять за руку и провести в цех». Стандартный ролик длится около минуты. Озвучивается профессиональным диктором. При этом, мы не раскрываем секреты рецептов», - отметил вдохновитель проекта.

Virobnik.ua - это новый маркетологический и конкурентный инструмент для производителей. Также это новое познавательное средство для покупателя.

Пользоваться сервисом Virobnik.ua просто, он есть в вашем смартфоне, даже устанавливать приложение не нужно.

Вы берете понравившийся вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. За минуту вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор.

Воспользоваться сервисом можно еще одним способом: перейти на сайт Virobnik.ua и там в поисковой строке написать имя интересующего товара. То есть делать это можно и со стационарного компьютера уже купив продукт, или планируя купить, или просто из интереса.

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