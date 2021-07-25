Соответствующий закон был принят ранее в июле.

Украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде, соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей"относительно гарантийных обязательств в электронном виде" вступил в силу с сегодняшнего дня, 25 июля.

Об этом сообщается на сайте официальной газеты Верховной Рады "Голос Украины”.

В частности, продавец может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта или любые другие документы, которые прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Также по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже таких товаров.

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По требованию потребителя продавец также должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает возможность для потребителей получать эксплуатационные документы в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.

Автор: Павел Степанец