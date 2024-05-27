Количество похищений и потерь смартфонов в Украине с каждым годом уменьшается.

Более 6,6 тысяч телефонов было уже украдено и потеряно в Украине с начала 2024 года, что в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021-му, и в 1,3 раза меньше, чем в 2023 году, сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов в этом году зафиксировано в Киеве – 790 случаев (11,9% от общего количества). На втором месте Днепропетровщина с 582 случаями (8,8%), а Запорожская область занимает третье место с 566 случаями (8,6%).

Для сравнения, за 2023 год было зафиксировано всего 29 015 похищенных и потерянных телефонов, что на 46% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

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Топ самых востребованных среди воров телефонов неизменен в течение последних трех лет: это Xiaomi, Samsung и iPhone. Так, в этом году уже было похищено или потеряно более 2,2 тысячи Xiaomi, более 1,4 тысячи телефонов Samsung и чуть меньше тысячи iPhone.

"Опендатабот" – последние новости

12 апреля сообщалось, что Львовская область стала лидером по количеству коррупционеров в Украине в 2023 году.

1 мая стало известно, что украинцы начали массово открывать ФЛП - количество достигло рекорда с начала года. Так, в первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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