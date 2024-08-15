Украинцы начали получать крупные штрафы за неправильное пользование счетчиками газа. Соответствующее решение вынес Дергачевский районный суд Харьковской области.
"ООО "Газораспределительные сети Украины" в лице Харьковского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" 27.05.2024 обратилось в суд с иском, в котором просит взыскать с ЛИЦО_1 материальный ущерб в сумме 462 953,02 грн", – говорится в деле № 619/3695/24.
Непогашенная пользователем задолженность привела к прекращению газоснабжения. В результате проверки эксперты обнаружили еще более значительное нарушение: как выяснилось, потребитель самовольно подключился к газоснабжению.
В результате судебного разбирательства было вынесено решение в пользу газопоставщика: потребителя обязали уплатить значительную сумму убытков.
Напомним, что большой штраф могут выписать в случае:
- нарушенной пломбы;
- не работающего счетчика;
- если во время экспертизы доказали, что в работу счетчика вмешивались;
- если имело место самопроизвольное подключение к счетчику, которое привело к недоучету части газа;
- если газ отключили за долги, а потом имело место самопроизвольное подключение.
Коммунальные услуги – что нужно знать
Ранее сообщалось, что для корректного начисления платежей за коммунальные услуги украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков. Как отметили в "Облтеплокоммунэнерго", отказаться от нее нельзя.
Напомним, в мае правительство повысило тарифы на электроэнергию: тариф на электричество для населения с 1 июня подняли на 60%. Все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт-ч независимо от объемов потребления.