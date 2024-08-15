Одна из проверок выявила несанкционированное подключение к счетчику газа.

Украинцы начали получать крупные штрафы за неправильное пользование счетчиками газа. Соответствующее решение вынес Дергачевский районный суд Харьковской области.

"ООО "Газораспределительные сети Украины" в лице Харьковского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" 27.05.2024 обратилось в суд с иском, в котором просит взыскать с ЛИЦО_1 материальный ущерб в сумме 462 953,02 грн", – говорится в деле № 619/3695/24.

Непогашенная пользователем задолженность привела к прекращению газоснабжения. В результате проверки эксперты обнаружили еще более значительное нарушение: как выяснилось, потребитель самовольно подключился к газоснабжению.

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В результате судебного разбирательства было вынесено решение в пользу газопоставщика: потребителя обязали уплатить значительную сумму убытков.

Напомним, что большой штраф могут выписать в случае:

нарушенной пломбы;

не работающего счетчика;

если во время экспертизы доказали, что в работу счетчика вмешивались;

если имело место самопроизвольное подключение к счетчику, которое привело к недоучету части газа;

если газ отключили за долги, а потом имело место самопроизвольное подключение.

Коммунальные услуги – что нужно знать

Ранее сообщалось, что для корректного начисления платежей за коммунальные услуги украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков. Как отметили в "Облтеплокоммунэнерго", отказаться от нее нельзя.

Напомним, в мае правительство повысило тарифы на электроэнергию: тариф на электричество для населения с 1 июня подняли на 60%. Все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт-ч независимо от объемов потребления.

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