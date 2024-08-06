Отмечается, что украинцам не стоит пренебрегать поверкой счетчиков, чтобы избежать проблем.

Украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков, в частности холодной и горячей воды. Это необходимо для корректного начисления платежей за коммунальные услуги.

В "Облтеплокоммунэнерго" напомнили, что отказаться от поверки счетчиков нельзя. Если ее не выполнять, то предприятие, поставляющие коммунальные услуги, не имеет права использовать показания таких счетчиков для расчетов.

Таким образом, расчеты будут проводиться по методу, что используется для квартир без индивидуальных счетчиков, а потому суммы в платежках могут значительно увеличиться.

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Проверка счетчиков должна проводиться раз в четыре года для точности начисления объемов коммунальных услуг. Для этих целей украинцам необходимо выбрать организацию, которая проведет поверку счетчиков.

Средняя цена поверки варьируется от 350 до более 1 000 гривен.

После проведения поверки счетчиков необходимо передать результаты в облэнерго и теплоэнерго.

Тарифы на коммунальные услуги - последние новости

В мае этого года правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч.

По словам первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексея Кучеренко, тарифы на газ уже в следующем году могут вырасти на 2 гривни за 1 куб. м.

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