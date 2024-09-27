С 2026 года углеродная пошлина CBAM будет применяться к продукции цементной отрасли, железа, стали, алюминия, удобрений и электроэнергии.

Украинское правительство должно начать переговоры с ЕС об отсрочке действия механизма CBAM для Украины, опираясь на войну как форс-мажорное обстоятельство, которое имеет разрушительные последствия для экономики и промышленности страны. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на конференции "Украинский экспорт. Окно открывается?" в Киеве.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в Евросоюзе уже начал работать механизм трансграничного углеродного регулирования или же CBAM, в соответствии с которым импортные товары, производство которых связано со значительными выбросами углерода, будут облагаться дополнительными тарифами. Таким образом ЕС хочет защитить европейских производителей, которые уже осуществляют специальные выплаты в рамках европейской системы торговли квотами на выбросы углерода. С 2026 года CBAM будет применяться к продукции цементной отрасли, железу, стали, алюминию, удобрениям и электроэнергии.

"Уже с 1 января 2026 года мы будем вынуждены платить деньги (в рамках CBAM – ред.). В директивах ЕС есть возможность отсрочки по форс-мажорным обстоятельствам, которые имеют разрушительные последствия для экономики и промышленности страны. Война это форс-мажор с такими разрушительными последствиями. Поэтому очень важно уже сейчас говорить с европейскими коллегами о задействовании механизма форс-мажора и отсрочки CBAM для украинских товаров. В ситуации, когда мы экспортируем большинство продукции в Европу, это будет большой удар для украинской экономики, если мы сейчас не будем этим заниматься. И речь не только о металлургии, поскольку новое регулирование коснется любой продукции, которая потребляет электричество, например. Все будут платить – кто больше, кто меньше", – пояснил Каленков.

Видео дня

Сейчас в ЕС действует переходный период по внедрению CBAM, в рамках которого с 1 августа 2024 года компании, поставляющие товары в ЕС, должны передавать собственные расчеты выбросов, касающиеся не только собственных произведенных товаров, но и выбросов, сформированных в процессе производства сырья, используемого в производственном процессе. С 2026 года надо будет подтверждать данные о выбросах с помощью независимых компаний верификаторов и покупать соответствующие сертификаты на выбросы в случае превышения норм ЕС.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас – полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕВА, директор GMK Center Станистав Зинченко заявил, что введение СВАМ приведет к переформатированию торговых потоков и увеличению финансовой нагрузки на углеродоемкий импорт. Для Украины пока эта пошлина означает только потери, поэтому бизнес просит правительство поспособствовать постепенному введению СВАМ.