Ученые рассказали, каким образом во Вселенной сформировались запасы золота и урана

Ученые заявили о том, что все залежи золота, урана и других тяжелых металлов могли появиться не внутри сверхновых, а благодаря примордиальным черным дырам в далеком прошлом Вселенной. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters, как пишет "ZN,UA".

После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы, рожденные в ходе термоядерных реакций в недрах светил.

Сегодня ученые считают, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран, а также другие тяжелые и редкоземельные металлы, возникли по большей части в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри звезд слишком низки для их быстрого формирования.

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Теперь же ученые заявили о том, что в этом процессе могли быть замешены примордиальные черные дыры - небольшие аналоги "обычных" черных дыр звездной массы, возникавшие в первые мгновения жизни Вселенной из особо плотных скоплений темной материи.

Анализируя различные сценарии взаимодействий примордиальных черных дыр и других объектов, существовавших в ранней Вселенной, ученые обратили внимание на то, что они будут крайне необычным образом влиять на поведение пульсаров, раскручивая их до таких скоростей, что они начнут распадаться на части. Это будет происходить по одной простой причине – попадая в центр пульсара, примордиальная черная дыра будет постепенно "выедать" его изнутри, постепенно уменьшая размеры выгоревшей звезды.

В соответствии с законами физики, уменьшение ее радиуса будет приводить к тому, что скорость вращения пульсара будет резко расти. В конечном итоге она достигнет таких значений, что внешние слои нейтронной звезды начнут отрываться от ее поверхности и будут периодически выбрасываться в открытый космос.

В свою очередь, экзотическая материя нейтронной звезды, обладающая сверхвысокой плотностью и полностью состоящая из нейтронов, станет нестабильной после подобного "катапультирования" и начнет превращаться в "обычную" материю, в том числе и в атомы тяжелых элементов.

Подобный сценарий лучше всего объясняет то, почему золото и другие тяжелые вещества формируются сегодня необычно медленно – почти все или даже все примордиальные черные дыры должны были исчезнуть в первые эпохи жизни Вселенной.